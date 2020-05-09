2020-05-09T11:44:36+03:00
Общество

С Днем Победы, дорогие земляки!

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С Днем Великой Победы, северяне! Исполнительный директор ГК «ФЭСТ» Ю.В. ПаршевС Днем Великой Победы, северяне! Исполнительный директор ГК «ФЭСТ» Ю.В. Паршев
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По воспоминаниям мурманчан, 9 Мая 1945 года в столице Заполярья было солнечно и тепло. Под стать новости, которая звучала из каждого радиоприемника в городе, — мы победили врага, войне - конец!

Прошло 75 лет, но радость от этой фразы не становится меньше, как не уменьшается и благодарность тем, кто, увы, не вернулся с фронта, получил раны, телесные и душевные, потерял близких. И все ради того, чтобы сегодня мы жили в свободной стране.

В этот прекрасный день мы в первую очередь хотим обратиться к ветеранам, труженикам тыла, детям войны, жителям блокадного Ленинграда - низкий вам поклон за вашу волю к победе, за то, что смогли пройти через все тяготы военного времени и возродить сожженные огнем и уничтоженные бомбами города для нас, ваших детей, внуков и правнуков! Невозможно описать всеми словами мира то, через что вы прошли, и невозможно оценить стальную силу вашей души, которая сохранила человечность и добро в те залитые кровью четыре года!

С Днем Великой Победы, северяне!

Исполнительный директор ГК «ФЭСТ» Ю.В. Паршев

ИСТОЧНИК KP.RU

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