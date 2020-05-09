Отдел оптики "Готовые очки" поздравляет всех с 75-летием Победы!
Отдел оптики "Готовые очки" поздравляет всех с 75-летием Победы!
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Отдел оптики "" Готовые очки" поздравляет всех с 75-летием Победы! 9 Мая — священная и дорогая для каждого из нас дата, которую мы встречаем с особыми чувствами. Мы всегда будем чтить подвиг всех, кто героически сражался на фронтах Великой Отечественной войны, трудился в тылу, восстанавливал страну в послевоенные годы.
Мужество, стойкость и самоотверженность поколения победителей живет в нашей памяти. И сегодня является примером для всех нас.
Желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго!
ИСТОЧНИК KP.RU