9 Май 2020 2020-05-09T11:36:56+03:00

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Отдел оптики "" Готовые очки" поздравляет всех с 75-летием Победы! 9 Мая — священная и дорогая для каждого из нас дата, которую мы встречаем с особыми чувствами. Мы всегда будем чтить подвиг всех, кто героически сражался на фронтах Великой Отечественной войны, трудился в тылу, восстанавливал страну в послевоенные годы.

Мужество, стойкость и самоотверженность поколения победителей живет в нашей памяти. И сегодня является примером для всех нас.

Желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго!

ИСТОЧНИК KP.RU