2020-05-09T11:36:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: число заболевших коронавирусом в Белокаменке перевалило за 2 тысячи

Опасную инфекцию на масштабной стройке подхватили 2003 человека
Наталья ЛОБАНОВА
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9 мая количество ковидных пациентов на стройплощадке увеличилось. Фото: правительство МО9 мая количество ковидных пациентов на стройплощадке увеличилось. Фото: правительство МО
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Ситуация в Белокаменке сейчас оставляет желать лучшего. Напомним, что самый крупный очаг по заболеваемости коронавирусом в регионе находится именно там. И вот произошло то, что должно было вот-вот случиться - количество заразившихся опасной инфекцией на стройке Центра крупнотоннажных морских сооружений перевалило за две тысячи.

- По состоянию на 9 мая на стройплощадке в Белокаменке выявлено 9 новых случаев заболевания CoViD-19. Общее число пациентов с коронавирусом составило 2003 человека, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

Не самый радужный расклад. Однако, на сегодняшний день многих вахтовиков чартерными рейсами уже вывезли в другие города России, чтобы избежать дальнейшего распространения коронавируса. Кроме того, в Белокаменке в кратчайшие сроки построили пару общежитий для обсервации рабочих, которые готовятся покинуть стройку.

Напомним: Мурманская область находится на шестом месте по количеству заболевших коронавирусом в России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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