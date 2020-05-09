2020-05-09T11:30:26+03:00
Общество

Компания "Кольский край" поздравляет мурманчан и гостей города с Днем Победы!

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Компания "Кольский край" поздравляет мурманчан и гостей города с Днем Победы!Компания "Кольский край" поздравляет мурманчан и гостей города с Днем Победы!
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9 мая - день, когда мы благодарим всех, кто подарил нам мир и свободу, боролся на фронте и в тылу, возрождал страну в трудные годы.

И сегодня наша общая задача - сохранение памяти о Великой Отечественной войне, воспитание у подрастающего поколения уважительного отношения к старшему поколению.

Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над головой и неиссякаемой веры в светлое будущее!

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