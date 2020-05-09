Компания "Кольский край" поздравляет мурманчан и гостей города с Днем Победы!

9 Май 2020 2020-05-09T11:30:26+03:00

Изменить размер текста: A A

9 мая - день, когда мы благодарим всех, кто подарил нам мир и свободу, боролся на фронте и в тылу, возрождал страну в трудные годы.

И сегодня наша общая задача - сохранение памяти о Великой Отечественной войне, воспитание у подрастающего поколения уважительного отношения к старшему поколению.

Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над головой и неиссякаемой веры в светлое будущее!