Компания "Кольский край" поздравляет мурманчан и гостей города с Днем Победы!
Компания "Кольский край" поздравляет мурманчан и гостей города с Днем Победы!
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9 мая - день, когда мы благодарим всех, кто подарил нам мир и свободу, боролся на фронте и в тылу, возрождал страну в трудные годы.
И сегодня наша общая задача - сохранение памяти о Великой Отечественной войне, воспитание у подрастающего поколения уважительного отношения к старшему поколению.
Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над головой и неиссякаемой веры в светлое будущее!