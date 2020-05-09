2020-05-09T10:14:29+03:00
75 лет Великой Победы

Воздушный парад Победы в Мурманске перенесли на другое время

Непогода внесла свои коррективы в праздник
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
Авиапарад переносится на более позднее время. Фото: пресс-служба СФАвиапарад переносится на более позднее время. Фото: пресс-служба СФ
Изменить размер текста:

Как и обещали синоптики, погода в заполярной столице в День Победы выдалась облачной. Из-за этого торжественный парад авиатехники в Мурманске, который должен был состояться в 10.00, пришлось перенести на более позднее время.

- По погодным условиям начало демонстрационного пролёта с участием 17 самолетов и вертолетов из всех авиационных частей Северного флота сегодня переносится на 14.00, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Если метеоусловия все-таки будут благоволить, военные воздушные корабли поднимутся в небо и на высоте в 200 метров проследуют с запада на восток над мемориальным комплексом Защитникам Советского Заполярья.

К слову, церемония возложения цветов и венков к мемориалу Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны началась в назначенное время, в 9.50.

Напомним: стало известно, когда в Мурманске пройдет салют в честь Дня Победы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Расписание Дня Победы в Мурманской области 9 Мая 2020 года. Мы узнали, какие мероприятия пройдут на 75-летие Великой Победы в Заполярье (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «75 лет Победы: Год памяти и славы»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воздушный парад Победы в Мурманске перенесли на другое время
«Подвиг моего прадеда»: Страшные дни блокады
«Подвиг моего прадеда»: Повторили бы подвиг, не задумываясь...
Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 9 мая 2020 года: 2340 зараженных в Мурманской области, 429 выздоровевших, 4 умерших
Воздушный парад в Мурманске на 9 Мая: когда начнется, где можно наблюдать
Салют в Мурманске в честь Дня Победы: когда и где пройдет салют 9 Мая 2020 года
Расписание Дня Победы в Мурманской области 9 Мая 2020 года
Погода в Мурманске на 9 Мая: в День Победы в заполярной столице пройдет дождь
Как пройдет "Бессмертный полк" в Мурманске 9 Мая в период коронавируса
В гаражах Мурманска и Мурмашей накрыли подпольные цеха с 462 килограммами краба
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Один из 156 выздоровевших рабочих из Белокаменки отправился домой