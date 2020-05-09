Воздушный парад Победы в Мурманске перенесли на другое время

9 Май 2020 2020-05-09T10:14:29+03:00

Авиапарад переносится на более позднее время. Фото: пресс-служба СФ

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Как и обещали синоптики, погода в заполярной столице в День Победы выдалась облачной. Из-за этого торжественный парад авиатехники в Мурманске, который должен был состояться в 10.00, пришлось перенести на более позднее время.

- По погодным условиям начало демонстрационного пролёта с участием 17 самолетов и вертолетов из всех авиационных частей Северного флота сегодня переносится на 14.00, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Если метеоусловия все-таки будут благоволить, военные воздушные корабли поднимутся в небо и на высоте в 200 метров проследуют с запада на восток над мемориальным комплексом Защитникам Советского Заполярья.

К слову, церемония возложения цветов и венков к мемориалу Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны началась в назначенное время, в 9.50.

Напомним: стало известно, когда в Мурманске пройдет салют в честь Дня Победы.

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