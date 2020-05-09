2020-05-09T10:52:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 9 мая 2020 года: 2340 зараженных в Мурманской области, 429 выздоровевших, 4 умерших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 9 мая 2020 года
Ника СВЕТЛОВА
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В Мурманской области растет число больных коронавирусом.В Мурманской области растет число больных коронавирусом.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области на утро 9 мая, в Мурманской области 2340 человека, заболевших коронавирусом. Прирост числа больных за сутки составил 18 человек.

Еще сутки назад новых больных нашли только в Белокаменке. Но сейчас прирост снова пошел в других городах.

По одному новому случаю зафиксировали в Апатитах (всего 99), Североморске (29), Оленегорске (4) и Мончегорске (9), два в Кировске (58) и три в Мурманске (46).

Лидер по числу заболевших по-прежнему Белокаменка - 9 новых случаев за сутки и всего 2003 пациента.

Хорошая новость - выросло число тех, кто победил COVID-19: 429 человека поправились в больницах и в мобильном госпитале в Белокаменке. К слову, лайнер «Принцесса Анастасия» прибыл в Белокаменку в качестве плавучей гостиницы. Об этом сообщает международный паромный оператор.

В Мурманской области один из самых низких показателей смертности из-за COVID-19 в стране. Процент погибших от общего числа заболевших в Мурманской области составил всего 0,18%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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