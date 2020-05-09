Как пройдет "Бессмертный полк" в Мурманске 9 мая в период коронавируса

9 Май 2020 2020-05-09T00:34:14+03:00

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Коронавирус заставил жителей Мурманской области праздновать 75-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне дистанционно. Обычно все торжественные мероприятия на 9 мая проходят в живую, а в этот год из-за опасной инфекции их пришлось перенести в онлайн-формат. Так и в масштабная акция «Бессмертный полк», которая традиционно проходит по всей стране в День Победы, перешла в сеть. Парад героев можно наблюдать в Интернете по хэштегу #Бессмертныйполк.

- Чтобы принять участие в онлайн-шествии «Бессмертного полка» нужно заполнить анкету и загрузить фотографии на сайт движения «Бессмертный полк России» или на сайт Международного бессмертного полка. Все присланные через онлайн-площадки фотографии пройдут обязательную модерацию. Такой проект позволит каждому человеку «пройти» вместе с портретами своих отцов, дедов и прадедов в виртуальном строю, - сообщили в правительстве Мурманской области.

К онлайн-мероприятию уже присоединились глава администрации Мурманска Евгений Никора, глава муниципального образования Мурманска Андрей Сысоев и глава Полярных Зорь Максим Пухов.

Трансляцию шествия «Бессмертного полка» 9 мая покажут на телеэкранах России, в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» и на различных онлайн-платформах, а также на портале Бессмертного полка России.

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