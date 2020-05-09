Погода в Мурманске на 9 мая: в День Победы в заполярной столице пройдет дождь
Отмечать День Великой Победы жителям Заполярья в этот год придется дома. Коронавирус, к сожалению, все планы испортил. В Мурманске пройдет всего несколько торжественных мероприятий, среди которых - воздушный парад авиатехники и артиллерийский салют.
Однако присоединиться к важному празднику можно и дистанционно. Например, 9 мая северяне могут все вместе спеть известную песню "День Победы", выйдя на балкон. Возможно, и фейерверк удастся увидеть из окошка. Погода будет не самой ясной и солнечной, но зато довольно теплой.
- 9 мая погоду нашего региона будет определять циклон, смещающийся с юга Скандинавии через Кольский полуостров. В Мурманской области ожидается облачная погода, днем временами пройдут осадки. Ветер северо-восточный, умеренный. Температура воздуха днем будет колебаться от +2 до +7 градусов, - сообщают в мурманском гидрометцентре.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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