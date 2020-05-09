Погода в Мурманске на 9 мая: в День Победы в заполярной столице пройдет дождь

9 Май 2020 2020-05-08T23:07:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Отмечать День Великой Победы жителям Заполярья в этот год придется дома. Коронавирус, к сожалению, все планы испортил. В Мурманске пройдет всего несколько торжественных мероприятий, среди которых - воздушный парад авиатехники и артиллерийский салют.

Однако присоединиться к важному празднику можно и дистанционно. Например, 9 мая северяне могут все вместе спеть известную песню "День Победы", выйдя на балкон. Возможно, и фейерверк удастся увидеть из окошка. Погода будет не самой ясной и солнечной, но зато довольно теплой.

- 9 мая погоду нашего региона будет определять циклон, смещающийся с юга Скандинавии через Кольский полуостров. В Мурманской области ожидается облачная погода, днем временами пройдут осадки. Ветер северо-восточный, умеренный. Температура воздуха днем будет колебаться от +2 до +7 градусов, - сообщают в мурманском гидрометцентре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День Победы 2020 в Мурманске в период коронавируса: что подарят ветеранам Великой Отечественной войны к 9 мая. Для главных героев праздника в правительстве подготовили подарочные наборы (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU