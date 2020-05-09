Расписание Дня Победы в Мурманской области 9 мая 2020 года

9 Май 2020 2020-05-08T23:10:48+03:00

День Победы в этом году проходит совсем иначе. Фото: Олег ФИЛОНОК

Мы узнали, какие мероприятия пройдут на 75-летие Великой Победы в Заполярье

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Совсем без праздничных мероприятий в 75-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне жителей Мурманской области не оставили. Некоторые торжественные события в Заполярье все же развернутся, даже несмотря на коронавирус.

День Победы 9 мая будет выглядеть так:

Мурманск

09:50 – возложение цветов к памятнику Защитникам советского Заполярья (губернатор Мурманской области Андрей Чибис и командующий Северным флотом Александр Моисеев).

10:00 – пролет над "Алешей 17" военных самолетов и вертолетов - воздушная часть парада. 22:00 – артиллерийский салют (от памятника Алеши)

Североморск

На рейде – боевые корабли Северного флота

12:00 – возложение цветов к памятнику Героям-Североморцам, защитникам Заполярья ("Матросу").

22:00 – артиллерийский салют (от улицы Приморской).

Напомним: жители Мурманской области могут отметить день Великой Победы, не выходя из дома. Многие торжественные мероприятия из-за коронавируса перешли в онлайн режим.

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