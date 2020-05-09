2020-05-08T17:38:46+03:00
75 лет Великой Победы

Салют в Мурманске в честь Дня Победы: когда и где пройдет салют 9 мая 2020 года

Стало известно, когда 9 мая 2020 года пройдет салют
Наталья ЛОБАНОВА
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Праздничный салют все же состоится.Праздничный салют все же состоится.Фото: Ольга ЗАСУХИНА
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В этом году из-за коронавируса жители Мурманской области остались без многих торжественных мероприятий по случаю Дня Великой Победы. Ни парада, ни шествия "Бессмертного полка" на этот раз не будет. Однако праздничный салют в знаменательный день все же состоится. Соответствующий приказ подписал министр обороны России Сергей Шойгу.

- 9 мая в 22.00 по местному времени произвести артиллерийские салюты с привлечением воинских частей вооруженных сил России в городе-герое Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где находятся штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, - сообщается в приказе министра, опубликованном в газете ведомства «Красная звезда".

Салют, который окрасит небо яркими огнями в Мурманске и Североморске, будет состоять из тридцати холостых залпов артиллерийских орудий и пусков фейерверков.

Напомним: над Мурманском в День Победы пролетят 17 военных самолетов и вертолетов. Авиатехника будет красоваться в небе на высоте 200 метров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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