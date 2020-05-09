Салют в Мурманске в честь Дня Победы: когда и где пройдет салют 9 мая 2020 года

9 Май 2020 2020-05-08T17:38:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В этом году из-за коронавируса жители Мурманской области остались без многих торжественных мероприятий по случаю Дня Великой Победы. Ни парада, ни шествия "Бессмертного полка" на этот раз не будет. Однако праздничный салют в знаменательный день все же состоится. Соответствующий приказ подписал министр обороны России Сергей Шойгу.

- 9 мая в 22.00 по местному времени произвести артиллерийские салюты с привлечением воинских частей вооруженных сил России в городе-герое Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где находятся штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, - сообщается в приказе министра, опубликованном в газете ведомства «Красная звезда".

Салют, который окрасит небо яркими огнями в Мурманске и Североморске, будет состоять из тридцати холостых залпов артиллерийских орудий и пусков фейерверков.

Напомним: над Мурманском в День Победы пролетят 17 военных самолетов и вертолетов. Авиатехника будет красоваться в небе на высоте 200 метров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области почтили память героев Великой Отечественной войны в Долине Славы. Из-за коронавируса мероприятие прошло в очень усеченном формате (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU