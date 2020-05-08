В Мурманске на дорогу сошел оползень

8 Май 2020 2020-05-08T14:29:39+03:00

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Коронавирус поставил на паузу жизнь в столице Заполярья. Видимо, поэтому небольшое ЧП, которое случилось в канун Дня Победы в городе-герое, обошлось без пострадавших – ведь автомобильные потоки даже на самых популярных транспортных артериях значительно снизились.

Около полудня 8 мая в Мурманске на Нижне-Ростинском шоссе сошел оползень. ЧП случилось в районе порта и остановки Контейнерная.

- На проезжей части – большое количестве земли. В настоящее время сотрудники «Управления дорожного хозяйства» активно ведут работы по расчистке, однако проезд автомашин временно невозможен, - сообщает глава администрации Мурманска Евгений Никора. – Причины прохождения сточных вод с вышерасположенного участка грунта выясняются.

Дорогу пришлось перекрыть для безопасности автомобилистов. Как только работы по расчистке будут закончены, движение на Нижне-Ростинском шоссе будет восстановлено.

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