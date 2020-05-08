2020-05-08T09:25:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 8 мая 2020 года: 2272 зараженных, 342 выздоровевших, 4 умерших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 8 мая 2020 года
Ника СВЕТЛОВА
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Ситуация с коронавирусом в Мурманской области на 8 мая 2020 года.Ситуация с коронавирусом в Мурманской области на 8 мая 2020 года.Фото: Олег ЗОЛОТО
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По последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области на утро 8 мая, в Мурманской области 2272 человека, заболевших коронавирусом. Прирост числа больных за сутки составил 35 человек.

Еще сутки назад новых больных нашли только в Белокаменке. Но сейчас прирост снова пошел в других городах.

Два новых случая зафиксировали в Апатитах (всего 88), еще два - в Североморске (26), по одному в Кировске (53), Мурманске (42), Кольском районе (14), Кандалакше (2).

Лидер по числу заболевших все еще Белокаменка - 27 новых случаев за сутки и всего 1964 пациент.

Хорошая новость - выросло число тех, кто победил COVID-19: 186 человек поправились в больницах, еще 156 - в мобильном госпитале в Белокаменке.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что в Заполярье ждут вторую волну коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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