Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 8 мая 2020 года: 2272 зараженных, 342 выздоровевших, 4 умерших
По последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области на утро 8 мая, в Мурманской области 2272 человека, заболевших коронавирусом. Прирост числа больных за сутки составил 35 человек.
Еще сутки назад новых больных нашли только в Белокаменке. Но сейчас прирост снова пошел в других городах.
Два новых случая зафиксировали в Апатитах (всего 88), еще два - в Североморске (26), по одному в Кировске (53), Мурманске (42), Кольском районе (14), Кандалакше (2).
Лидер по числу заболевших все еще Белокаменка - 27 новых случаев за сутки и всего 1964 пациент.
Хорошая новость - выросло число тех, кто победил COVID-19: 186 человек поправились в больницах, еще 156 - в мобильном госпитале в Белокаменке.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что в Заполярье ждут вторую волну коронавируса.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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