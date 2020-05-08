Губернатор Мурманской области Андрей Чибис держит на личном контроле ситуацию с избитым в Мончегорске ребенком
8-летний Паша* уже выписался из больницы и находится дома, но впереди у него долгое восстановление. 25 марта его привезли в больницу Мончегорска с разрывом кишечника. Травма стала результатом жестокого избиения отчимом Кириллом.
Тот регулярно поднимал руку на пасынка, угрожал ему, например, тем, что прижжет половые органы электрошокером. Прабабушка Паши обращалась в органы опеки, в полицию с просьбой спасти мальчика. Но государственная машина закрутилась только тогда, когда ребенок чуть не умер.
Сейчас против отчима возбудили два уголовных дела, еще одно - против матери, которая бездействовала. Еще одно уголовное дело возбуждено по статье "Халатность". Также детский омбудсмен Анна Кузнецова попросила разобраться в случившемся СКР и Генпрокуратуру. Помимо этого на историю обратил внимание глава Мурманской области.
- Держу на личном контроле ситуацию с жестокостью в отношении ребенка в Мончегорске. Со всеми ответственными сегодня подробно разбирали произошедшее, сейчас, когда ребенок в безопасности и под защитой, важно, чтобы все виновные понесли заслуженное наказание, - отметил Андрей Чибис.
История в Мончегорске станет одним из первых дел нового Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области Алевтины Андреевой, которая получила эту должность после отставки Бориса Когана.
* Имена семьи изменены
ИСТОЧНИК KP.RU