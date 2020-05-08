В Петрозаводске житель Полярных Зорь пожил в чужом доме, а затем обокрал его

8 Май 2020 2020-05-08T09:30:41+03:00

Изменить размер текста: A A

40-летний житель Мурманской области промышлял грабежом на просторах Карелии. Северянину приглянулся частный дом, где он решил скоротать несколько суток, а заодно и вынести оттуда все, что только сможет унести.

2 мая в полицию Петрозаводска обратился 42-летний мужчина, который сообщил, что из его дома в частном секторе пропало имущество. Кто-то разбил окно и умыкнул телевизор, компьютер, DVD-проигрыватель, рыбацкий костюм, а также два мешка медного лома. Сумма ущерба превысила 12 тысяч рублей.

В ходе розыска стражи порядка установили, что к преступлению причастен ранее судимый житель Полярных Зорь, который в Карелии оказался проездом.

- Северянин признал свою вину. Он рассказал, что присмотрел чужой частный дом, который стал его пристанищем на несколько дней. Цифровую технику он успел продать, лом сдал в пункт приема металла, а костюм стал носить сам. Часть похищенного оперативникам все-таки удалось изъять, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Республике Карелия.

Стало известно, что мужчина причастен еще к двум имущественным преступлениям, ведется следствие. По статье 158 УК РФ "Кража" северянина может ждать до шести лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Северянин из Мурманской области украл телевизор у жительницы Твери. Безработного грабителя может ждать до пяти лет лишения свободы (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU