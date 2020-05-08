В Петрозаводске житель Полярных Зорь пожил в чужом доме, а затем обокрал его
40-летний житель Мурманской области промышлял грабежом на просторах Карелии. Северянину приглянулся частный дом, где он решил скоротать несколько суток, а заодно и вынести оттуда все, что только сможет унести.
2 мая в полицию Петрозаводска обратился 42-летний мужчина, который сообщил, что из его дома в частном секторе пропало имущество. Кто-то разбил окно и умыкнул телевизор, компьютер, DVD-проигрыватель, рыбацкий костюм, а также два мешка медного лома. Сумма ущерба превысила 12 тысяч рублей.
В ходе розыска стражи порядка установили, что к преступлению причастен ранее судимый житель Полярных Зорь, который в Карелии оказался проездом.
- Северянин признал свою вину. Он рассказал, что присмотрел чужой частный дом, который стал его пристанищем на несколько дней. Цифровую технику он успел продать, лом сдал в пункт приема металла, а костюм стал носить сам. Часть похищенного оперативникам все-таки удалось изъять, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Республике Карелия.
Стало известно, что мужчина причастен еще к двум имущественным преступлениям, ведется следствие. По статье 158 УК РФ "Кража" северянина может ждать до шести лет лишения свободы.
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