2020-05-08T09:30:41+03:00
Происшествия

В Петрозаводске житель Полярных Зорь пожил в чужом доме, а затем обокрал его

Мужчина вынес цифровую технику, рыбацкий костюм и два мешка медного лома
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Спустя несколько дней грабителя задержали.Спустя несколько дней грабителя задержали.Фото: Тимур ХАНОВ
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40-летний житель Мурманской области промышлял грабежом на просторах Карелии. Северянину приглянулся частный дом, где он решил скоротать несколько суток, а заодно и вынести оттуда все, что только сможет унести.

2 мая в полицию Петрозаводска обратился 42-летний мужчина, который сообщил, что из его дома в частном секторе пропало имущество. Кто-то разбил окно и умыкнул телевизор, компьютер, DVD-проигрыватель, рыбацкий костюм, а также два мешка медного лома. Сумма ущерба превысила 12 тысяч рублей.

В ходе розыска стражи порядка установили, что к преступлению причастен ранее судимый житель Полярных Зорь, который в Карелии оказался проездом.

- Северянин признал свою вину. Он рассказал, что присмотрел чужой частный дом, который стал его пристанищем на несколько дней. Цифровую технику он успел продать, лом сдал в пункт приема металла, а костюм стал носить сам. Часть похищенного оперативникам все-таки удалось изъять, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Республике Карелия.

Стало известно, что мужчина причастен еще к двум имущественным преступлениям, ведется следствие. По статье 158 УК РФ "Кража" северянина может ждать до шести лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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