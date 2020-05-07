В больнице Мурманска умер 16-летний подросток

7 Май 2020 2020-05-07T17:54:13+03:00

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Эпидемия коронавируса настолько поглотила все сферы жизни, что северяне стали забывать, что люди могут умирать не только от этой опасной инфекции. В конце апреля в одну из больниц Мурманска из дома на «скорой» привезли подростка.

- Спустя несколько дней мальчик 2003 года рождения умер. Признаков, указывающих на то, что в отношении ребенка были совершены какое-либо преступления, нет. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза, - сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Также следователям предстоит выяснить обстоятельства, предшествующие смерти юного мурманчанина. О версиях произошедшей трагедии не сообщается.

Напомним: полтора месяца в больницу попал подросток из Североморска, который надышался газом из баллончика.

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