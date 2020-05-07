2020-05-07T18:00:33+03:00
Происшествия

Лжериэлтор из Санкт-Петербурга вместе с приспешниками отобрал квартиры у девяти жителей Мурманска

Ущерб, причиненный мошенниками, превысил 13 миллионов рублей
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Группу аферистов, которые разводили мурманчан на квартиры, ждет суд. Целых три года злоумышленники обманывали доверчивых людей, оставляя их без жилья и в полной растерянности.

По версии следствия, с 2015 по 2017 годf уроженец Санкт-Петербурга и четверо его сообщников подыскивали потенциальных жертв со сложным материальным положением. Чтобы войти к ним в доверие, мужчины представлялись риэлторами или сотрудниками управляющих компаний.

После этого они настойчиво склоняли мурманчан к отчуждению своих квартир. Взамен они обещали, что купят жилье меньшей площадью, вернут разницу в стоимости и погасят коммунальные долги. Однако свои обещания так не выполнили. Общий ущерб, причиненный девяти жителям Мурманска, превысил 13 миллионов рублей.

- Сотрудники уголовного розыска вместе с росгвардейцами задержали всех подозреваемых. Сейчас уголовное дело в отношении троих нарушителей направлено в Октябрьский районный суд Мурманска для рассмотрения по существу. Дело еще двоих участников, включая лидера группы, выделили в отдельное производство, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Лжериэлтор из Санкт-Петербурга вместе с приспешниками отобрал квартиры у девяти жителей Мурманска
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