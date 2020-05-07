2020-05-07T15:28:10+03:00
Происшествия

В Апатитах подследственный напал на сотрудника СИЗО, а потом обвинил еще четверых в избиении

36-летний мужчина оказался врунишкой с уголовным стажем
Варвара РУСЛАНОВА
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36-летнему северянину придется поменять СИЗО на колонию.36-летнему северянину придется поменять СИЗО на колонию.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Неприятная история произошла в следственном изоляторе №2 в Апатитах. Теперь 36-летнему северянину грозит еще один срок, а сотрудники учреждения продолжат выполнять свои обязанности.

- В августе прошлого года мужчина находился в СИЗО-2 и написал на четырех сотрудников жалобу в надзорные органы. По его словам, те избили его и брата, который также является подопечным учреждения, да так, что переломали кости. В частности у брата обвиняемого были сломаны ребра и рука, - рассказывает старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

В ходе проверки рассказ подследственного не подтвердился, а на его автора завели уголовное дело по части 2 статьи 306 Уголовного кодекса РФ «Заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления». К слову, уже третье в его послужном списке. Также мужчина был неоднократно судим за многочисленные имущественные преступления. Правда, на этом северянин не остановился.

- В декабре обвиняемый в помещении специального блока учреждения отказался выполнять требования правил внутреннего распорядка и применил физическую силу к сотруднику, - отмечает Алина Александрович. – Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 321 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, совершенное в отношении сотрудника места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности».

Свою вину северянин признал лишь частично. В ближайшее время он предстанет перед судом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
В Апатитах подследственный напал на сотрудника СИЗО, а потом обвинил еще четверых в избиении
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