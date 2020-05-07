2020-05-07T14:40:06+03:00
Общество

Жителю Мурманска придется откладывать зарплату 8 лет, чтобы накопить на "однушку" в Москве

В российской столице минимальная цена за небольшую квартиру - 6 миллионов рублей
Наталья ЛОБАНОВА
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Мурманчанам придется копить на московскую недвижимость долго и упорно.Мурманчанам придется копить на московскую недвижимость долго и упорно.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Накопить на покупку квартиры в Мурманске - задача не из простых, учитывая что цены на заполярную недвижимость в апреле выросли еще на 3,5%. А что, если попробовать накопить на жилье в Москве? Проанализировали такую смелую идею специалисты портала "Мир квартир" и выяснили, сколько лет понадобится жителю того или иного города, чтобы при среднестатистической зарплате, не прибегая к помощи ипотек, приобрести "однушку" в российской столице.

- Мурманчанину, средний заработок которого, согласно Росстату, составляет 63,5 тысячи рублей, понадобится около 8 лет, чтобы накопить на однокомнатную квартиру за 6 миллионов в Москве. Предполагается, что северянин будет откладывать на квартиру всю зарплату целиком. Это возможно, если в семье есть другой работающий человек, на зарплату которого семья может жить. Либо есть дополнительный доход, - отмечается в исследовании.

Проще всего оказалось получить квартиру в столице жителям Чукотского автономного округа, где при зарплате в 112 тысяч рублей им понадобится 4,5 года для покупки такого жилья. Самим москвичам придется копить 5,4 года на небольшую недвижимость в собственном городе.

Дольше всех придется откладывать в свинку-копилку на московскую "однушку" жителям Ивановской области – почти 19 лет!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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