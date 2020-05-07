Жителю Мурманска придется откладывать зарплату 8 лет, чтобы накопить на "однушку" в Москве

7 Май 2020 2020-05-07T14:40:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Накопить на покупку квартиры в Мурманске - задача не из простых, учитывая что цены на заполярную недвижимость в апреле выросли еще на 3,5%. А что, если попробовать накопить на жилье в Москве? Проанализировали такую смелую идею специалисты портала "Мир квартир" и выяснили, сколько лет понадобится жителю того или иного города, чтобы при среднестатистической зарплате, не прибегая к помощи ипотек, приобрести "однушку" в российской столице.

- Мурманчанину, средний заработок которого, согласно Росстату, составляет 63,5 тысячи рублей, понадобится около 8 лет, чтобы накопить на однокомнатную квартиру за 6 миллионов в Москве. Предполагается, что северянин будет откладывать на квартиру всю зарплату целиком. Это возможно, если в семье есть другой работающий человек, на зарплату которого семья может жить. Либо есть дополнительный доход, - отмечается в исследовании.

Проще всего оказалось получить квартиру в столице жителям Чукотского автономного округа, где при зарплате в 112 тысяч рублей им понадобится 4,5 года для покупки такого жилья. Самим москвичам придется копить 5,4 года на небольшую недвижимость в собственном городе.

Дольше всех придется откладывать в свинку-копилку на московскую "однушку" жителям Ивановской области – почти 19 лет!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пять 14-этажных домов: до 2023 года в Больничном городке в Мурманске хотят построить 35 тысяч квадратных метров жилья. Всего в микрорайоне создадут 200 тысяч квадратных метров для расселения северян (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU