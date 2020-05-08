2020-05-08T15:16:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Один из 156 выздоровевших рабочих из Белокаменки отправился домой

Мужчина оказался жителем Мурманской области
Елена МОЛОДЦОВА
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На Белокаменке продолжается эпидемия. Фото: Правительство Мурманской областиНа Белокаменке продолжается эпидемия. Фото: Правительство Мурманской области
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Как сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, из 11 тысяч рабочих на масштабной стройке в Белокаменке всего около сотни жители Кольского полуострова. Что ж, в условиях пандемии коронавируса это не так уж и плохо. Глава региона пообещал вывезти северян со стройки и после двухнедельной обсервации отправить по домам. Но пока о том, что кто-то из жителей Мурманской области покинул стройку, не известно.

- Среди 156 рабочих выздоровевших после коронавируса есть один житель Мурманской области. После того, как его выписали из больницы, он ушел домой, как говорится, на своих ногах, - сообщил источник «КП», знакомы с ситуацией в Белокаменке.

Тем не менее, на данный момент новой опасной инфекцией заражены 1964 рабочих в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений. В Белокаменке построили два новых общежития, чтобы рассредоточить людей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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