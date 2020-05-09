Воздушный парад в Мурманске на 9 Мая: когда начнется, где можно наблюдать
Великий День Победы в этом году пройдет совсем иначе, нежели обычно. Из-за коронавируса некоторые мероприятия удалось перенести в онлайн-формат, а многие пришлось отменить.Тем не менее традиционный демонстрационный полет авиатехники в Мурманске все же состоится.
В небе над областным центром 9 Мая будут красоваться 17 самолетов и вертолетов Северного флота. В торжественном мероприятии примут участие два вертолета Ми-8, вертолет Ка-27, самолеты Ан-26, Ан-12, Ил-38, Ил-20, Ту-142м, Су-25утг, по два самолета Су-33, МиГ-29К, Су-24м и МиГ-31бм.
- Воздушный парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоится 9 мая в 10.00. Пролет авиации на высоте 200 метров пройдет по проверенному маршруту, тому же, что и в прошлом году - воздушные корабли с соблюдением условий безопасности проследуют с запада на восток над мемориальным комплексом Защитникам Советского Заполярья, - отметили в пресс-службе Северного флота.
К слову, на официальном сайте Минобороны России появилась интерактивная карта, на которой можно посмотреть, какая авиатехника будет задействована в воздушном параде и в каких городах состоятся праздничные салюты по случаю Дня Великой Победы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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