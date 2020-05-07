Мошенники, притворившиеся девушкой, выманили у жителя Кировска интимные фото и 15 тысяч рублей

7 Май 2020 2020-05-07T13:23:41+03:00

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На крючок мошенников попался 25-летний кировчанин, который искал большую любовь в социальных сетях. Во всемирной паутине он познакомился с девушкой, однако молодого человека ждал пренеприятный сюрприз - дама оказалась совсем не той, за кого себя выдавала.

- Незнакомцы, представившись в переписке девушкой, выманили у жителя Кировска его интимные фотографии, а после стали угрожать, что эти пикантные снимки разлетятся по всему Интернету, если он не переведет определенную сумму денег на счет злоумышленников. На раздумья дали всего полчаса, - рассказали в полиции Апатитов.

Опасаясь, что аферисты не шутят, мужчина перевел им 15 тысяч рублей и только потом обратился в полицию. Пока стражи порядка добирались до места происшествия, мошенники времени даром не теряли. Они потребовали у кировчанина еще 15 тысяч - на это раз за то, что совсем сотрут его фото. Полицейские посоветовали местному жителю этого не делать.

Первый денежным перевод, по предварительным данным, ушел в Москву. Сейчас в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ "Вымогательство", ведется следствие. Жуликам светит до семи лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU