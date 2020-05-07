Флешмоб «Комсомольской правды»-Мурманск» #коронноефото
А у вас на языке вертится знаменитая фраза Птицы Говорун: «Держаться больше нету сил?» Самоизоляция, конечно, порядком надоела, но надо дождаться второго дыхания и посидеть дома еще чуть-чуть.
А чтобы вы не грустили и не скучали, мы запускаем флешмоб #коронноефото. Наш старый друг стоматология «Реал Дент» хочет, чтобы вы улыбались всегда, самоизоляция не повод грустить, пусть она и длится уже второй месяц. Предлагаем вам присоединиться к нашему флешмобу, выполнять задания и выкладывать свои фото, которые покажут, что мир вокруг нас прекрасен, где бы мы не находились.
Каждый день в 18.00 в наших группах в «ВКонтакте» и «Одноклассниках» мы будем давать вам задание — сфотографировать что-то в вашей квартире. А вы кидайте свои снимки в комментарии к этому посту. Лучшие фотографии мы опубликуем отдельным постом в наших соцсетях. Пусть ваши фотографии поднимут настроение и вам, и всем вокруг!
Первое задание будет уже сегодня, 7 мая, в 18.00. Не пропустите!
ИСТОЧНИК KP.RU