2020-05-07T12:54:50+03:00
Конкурсы и тесты

Флешмоб «Комсомольской правды»-Мурманск» #коронноефото

Фотографируйте мир в своей квартире и делитесь им со всеми!
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Не грусти на самоизоляции - фотографируй!Не грусти на самоизоляции - фотографируй!Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ
Изменить размер текста:

А у вас на языке вертится знаменитая фраза Птицы Говорун: «Держаться больше нету сил?» Самоизоляция, конечно, порядком надоела, но надо дождаться второго дыхания и посидеть дома еще чуть-чуть.

А чтобы вы не грустили и не скучали, мы запускаем флешмоб #коронноефото. Наш старый друг стоматология «Реал Дент» хочет, чтобы вы улыбались всегда, самоизоляция не повод грустить, пусть она и длится уже второй месяц. Предлагаем вам присоединиться к нашему флешмобу, выполнять задания и выкладывать свои фото, которые покажут, что мир вокруг нас прекрасен, где бы мы не находились.

Каждый день в 18.00 в наших группах в «ВКонтакте» и «Одноклассниках» мы будем давать вам задание — сфотографировать что-то в вашей квартире. А вы кидайте свои снимки в комментарии к этому посту. Лучшие фотографии мы опубликуем отдельным постом в наших соцсетях. Пусть ваши фотографии поднимут настроение и вам, и всем вокруг!

Первое задание будет уже сегодня, 7 мая, в 18.00. Не пропустите!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Апатитах подследственный напал на сотрудника СИЗО, а потом обвинил еще четверых в избиении
Жителю Мурманска придется откладывать зарплату 8 лет, чтобы накопить на "однушку" в Москве
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Белокаменке построили общежитие на 150 мест для обсервации
Мошенники, притворившиеся девушкой, выманили у жителя Кировска интимные фото и 15 тысяч рублей
Песня на балконе в День Победы 9 мая 2020 в Мурманске: время проведения, программа, участники
Флешмоб «Комсомольской правды»-Мурманск» #коронноефото
В Мурманской области введут налог для самозанятых
В Мурманске из горящей шестиэтажки спасли восемь человек
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: 204 вахтовика из Белокаменки улетели чартером в Самару
Убрать до 1 июня: Андрей Чибис предложил дать деньги УК на дезинфекцию при условии, что придомовые территории будут в порядке
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: когда в Мурманской области будут снимать ограничения из-за коронавируса
Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 7 мая 2020 года: 2272 зараженных, 342 выздоровевших, 4 умерших
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: еще 10 отраслей признаны пострадавшими от коронавируса
Житель Мончегорска поджег Lada Largus по просьбе своей знакомой, которая хотела отомстить бывшему
Ушастая сова, которая живет у спасительницы птиц из Мурманска, мяукает, как кот
День Победы-2020 в Мурманске в период коронавируса: какие выплаты и кому положены к 9 Мая
Вышел особенный выпуск "Комсомольской правды"-Мурманск": внутри газеты - репринт от 9 мая 1945 года
День Победы-2020 в Мурманске в период коронавируса: где будут раздавать георгиевские ленточки
В Мурманской области почтили память героев Великой Отечественной войны в Долине Славы
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: как поддержат медработников, которые борются с коронавирусом
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: индекс самоизоляции в Мурманске упал максимально
В Мурманске выросла цена за квадратный метр жилья
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: за сутки в Мурманской области никто не заболел коронавирусом, за исключением Белокаменки