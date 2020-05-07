2020-05-07T11:38:25+03:00
Происшествия

В Мурманске из горящей шестиэтажки спасли восемь человек

Причиной пожара могло стать короткое замыкание
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
Пожар потушили за полчаса. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по МОПожар потушили за полчаса. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по МО
Изменить размер текста:

В последнее время в Заполярье происходит слишком много квартирных пожаров. Связано ли это с тем, что все сейчас сидят по домам на самоизоляции, или просто совпадение? Мы не знаем.

Так или иначе, поздним вечером 6 мая новое возгорание произошло в жилом доме №6, расположенном в Мурманске на улице Полярный круг. В одной из квартир шестиэтажки вспыхнуло пламя, из окна вырывались огромные черные клубы дыма. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные.

- В 22.54 загорелась квартира на втором этаже, площадь пожара - 5 квадратных метров. На месте работали первая и третья пожарно-спасательные части и служба пожаротушения. Из горящего дома спасли 7 человек, эвакуировали 12. Один человек пострадал, его отправили в медицинское учреждение. В 23.31 пожар потушили. По предварительным данным, его причиной стало короткое замыкание в проводке, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.

Напомним: в Мурманске на днях загорелась квартира в девятиэтажке на улице Осипенко, откуда спасли собаку. Также недавно случился пожар в доме 46/2 на улице Чумбарова-Лучинского. Там спасли двух человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ковдоре в жилом доме загорелась квартира, которую тушили десять пожарных. Причины возгорания сейчас устанавливаются (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мурманской области введут налог для самозанятых
В Мурманске из горящей шестиэтажки спасли восемь человек
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: 204 вахтовика из Белокаменки улетели чартером в Самару
Убрать до 1 июня: Андрей Чибис предложил дать деньги УК на дезинфекцию при условии, что придомовые территории будут в порядке
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: когда в Мурманской области будут снимать ограничения из-за коронавируса
Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 7 мая 2020 года: 2272 зараженных, 342 выздоровевших, 4 умерших
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: еще 10 отраслей признаны пострадавшими от коронавируса
Житель Мончегорска поджег Lada Largus по просьбе своей знакомой, которая хотела отомстить бывшему
Ушастая сова, которая живет у спасительницы птиц из Мурманска, мяукает, как кот
День Победы-2020 в Мурманске в период коронавируса: какие выплаты и кому положены к 9 Мая
Вышел особенный выпуск "Комсомольской правды"-Мурманск": внутри газеты - репринт от 9 мая 1945 года
День Победы-2020 в Мурманске в период коронавируса: где будут раздавать георгиевские ленточки
В Мурманской области почтили память героев Великой Отечественной войны в Долине Славы
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: как поддержат медработников, которые борются с коронавирусом
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: индекс самоизоляции в Мурманске упал максимально
В Мурманске выросла цена за квадратный метр жилья
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: за сутки в Мурманской области никто не заболел коронавирусом, за исключением Белокаменки