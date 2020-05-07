В Мурманске из горящей шестиэтажки спасли восемь человек

7 Май 2020 2020-05-07T11:38:25+03:00

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В последнее время в Заполярье происходит слишком много квартирных пожаров. Связано ли это с тем, что все сейчас сидят по домам на самоизоляции, или просто совпадение? Мы не знаем.

Так или иначе, поздним вечером 6 мая новое возгорание произошло в жилом доме №6, расположенном в Мурманске на улице Полярный круг. В одной из квартир шестиэтажки вспыхнуло пламя, из окна вырывались огромные черные клубы дыма. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные.

- В 22.54 загорелась квартира на втором этаже, площадь пожара - 5 квадратных метров. На месте работали первая и третья пожарно-спасательные части и служба пожаротушения. Из горящего дома спасли 7 человек, эвакуировали 12. Один человек пострадал, его отправили в медицинское учреждение. В 23.31 пожар потушили. По предварительным данным, его причиной стало короткое замыкание в проводке, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.

Напомним: в Мурманске на днях загорелась квартира в девятиэтажке на улице Осипенко, откуда спасли собаку. Также недавно случился пожар в доме 46/2 на улице Чумбарова-Лучинского. Там спасли двух человек.

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