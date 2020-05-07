В Мурманской области введут налог для самозанятых

7 Май 2020 2020-05-07T11:44:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Всем выйти из сумрака предлагают в правительстве Мурманской области. Напомним: недавно в качестве одной из мер поддержки туризма был предложен конкурс «Глоток Арктики» для гидов, победители которого получат субсидию на регистрацию ИП или ООО.

Но не туризмом единым живет регион, поэтому теперь принято решение воспользоваться опытом Москвы, Татарстана, Калужской и Московской областей и ввести в Заполярье налог на профессиональный доход. Законопроект уже готов и будет до 8 мая внесен в Мурманскую областную Думу.

- Опыт других регионов показывает, что новый режим самозанятого востребован. Он позволяет предпринимателю выйти из тени, получать легальный доход, кредитование и займы, работать с юридическими лицами и так далее. При этом ведение и администрирование своей деятельности для тех ИП, которые не имеют наемных работников, гораздо проще и дешевле, - отметила вице-губернатор Мурманской области Ольга Кузнецова.

В пилотных регионах предполагалась, что налог на профдоход платить будут только те, кто получает в год не более 10 миллионов рублей. При этом если услуги оказываются простым гражданам, то налоговая ставка составит 3%, если обслуживаются организации – 6%. Как будет в Мурманской области, узнаем совсем скоро на заседании регионального парламента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Где можно узнать о мерах поддержки бизнеса во время пандемии коронавируса. На сайте представлена полезная информация для заполярных предпринимателей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU