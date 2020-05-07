Ситуация с коронавирусом в Мурманске: когда в Мурманской области будут снимать ограничения из-за коронавируса

7 Май 2020 2020-05-07T08:53:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Статистика по коронавирусу в Мурманской области непредсказуема: то около трех сотен заболевших за сутки, то ни одного по муниципалитетам, кроме Белокаменки.

Но несмотря на то, что число северян и работников стройки Центра крупнотоннажных сооружений растет, регион нацелен на постепенно снятие ограничительных мер.

6 мая состоялось совещание Владимира Путина с главами регионов и Роспотребнадзором.

- Губернатор Андрей Чибис по итогам совещания с президентом рассказал, что в регионе с учетом рекомендаций Роспотребнадзора будет решаться вопрос снятия ограничений после 12 мая для возвращения в привычный образ жизни, но без рисков распространения COViD-19, - сообщили в оперативном штабе при правительстве региона.

Что же советует Роспотребнадзор? Он определил три этапа постепенно возвращения к нормальной жизни. Первый - занятия спортом на открытом воздухе, прогулки с детьми (в Мурманской области они уже разрешены), работа небольших магазинов и учреждений сферы услуг (с 5 мая в Заполярье открыты салоны красоты). Второй этап - прогулки с членами семьи, работа школ и садов, торговых объектов с ограничением посетителей. Третий этап - работа парков и скверов при соблюдении социального дистанцирования, предприятий сферы торговли и услуг без ограничения количества посетителей, всех образовательных учреждений, гостиниц и общепита.

При этом с 12 мая в Мурманской области может быть введен обязательный масочный режим.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="796" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/777441" frameborder="0"></iframe> Андрей Чибис о снятии ограничительных мер по коронавирусу в Мурманской области.Видео: правительство Мурманской области

ИСТОЧНИК KP.RU