2020-05-07T08:53:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: когда в Мурманской области будут снимать ограничения из-за коронавируса

Ограничения из-за коронавируса в Мурманской области будут снимать с учетом рекомендаций Роспотребнадзора [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
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Уход от ограничительных мер в Мурманской области начнется с 12 мая.Уход от ограничительных мер в Мурманской области начнется с 12 мая.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Статистика по коронавирусу в Мурманской области непредсказуема: то около трех сотен заболевших за сутки, то ни одного по муниципалитетам, кроме Белокаменки.

Но несмотря на то, что число северян и работников стройки Центра крупнотоннажных сооружений растет, регион нацелен на постепенно снятие ограничительных мер.

6 мая состоялось совещание Владимира Путина с главами регионов и Роспотребнадзором.

- Губернатор Андрей Чибис по итогам совещания с президентом рассказал, что в регионе с учетом рекомендаций Роспотребнадзора будет решаться вопрос снятия ограничений после 12 мая для возвращения в привычный образ жизни, но без рисков распространения COViD-19, - сообщили в оперативном штабе при правительстве региона.

Что же советует Роспотребнадзор? Он определил три этапа постепенно возвращения к нормальной жизни. Первый - занятия спортом на открытом воздухе, прогулки с детьми (в Мурманской области они уже разрешены), работа небольших магазинов и учреждений сферы услуг (с 5 мая в Заполярье открыты салоны красоты). Второй этап - прогулки с членами семьи, работа школ и садов, торговых объектов с ограничением посетителей. Третий этап - работа парков и скверов при соблюдении социального дистанцирования, предприятий сферы торговли и услуг без ограничения количества посетителей, всех образовательных учреждений, гостиниц и общепита.

При этом с 12 мая в Мурманской области может быть введен обязательный масочный режим.

Андрей Чибис о снятии ограничительных мер по коронавирусу в Мурманской области.Видео: правительство Мурманской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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