Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 7 мая 2020 года: 2237 зараженных, 317 выздоровевших, 4 умерших

7 Май 2020 2020-05-07T08:28:06+03:00

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 7 мая 2020 года

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По последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, в Мурманской области 2237 человек с диагнозом "коронавирус", при этом за сутки число пациентов увеличилось только в Белокаменке (+136 человек).

В Мурманске коронавирусом заболел 41 человек. При этом выросло число тех, кто победил COVID-19: 161 человек поправился в больницах, еще 156 - в мобильном госпитале в Белокаменке.

Белокаменка - лидер по числу больных (1937 человек), в Апатитах - 86, Кировске - 52.

В остальных муниципалитетах ситуация такова: в Печенгском районе - 36 человек, Североморске – 24, Полярном - 21, Мончегорске – 8, Снежногорске - 6, Кольском районе - 13, Оленегорске, Ловозерском районе - по 3, в Полярных Зорях – 5, Кандалакше и Ковдоре – по одному.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что в Заполярье ждут вторую волну коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU