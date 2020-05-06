2020-05-06T17:08:58+03:00
Общество

Вышел особенный выпуск "Комсомольской правды"-Мурманск": внутри газеты - репринт от 9 мая 1945 года

Газета уже в продаже - успейте купить!
Ника СВЕТЛОВА
Поделиться:
В еженедельном номере "Комсомольской правды"-Мурманск" от 6 мая вы найдете репринт.В еженедельном номере "Комсомольской правды"-Мурманск" от 6 мая вы найдете репринт.
Изменить размер текста:

Никакому коронавирусу и прочим напастям не отнять у нас гордости за подвиг советского народа в Великой Отечественной войне. Пусть Парад пройдет не 9 мая, а чуть позже, мы все равно ждем с трепетом этого дня, все равно будем отмечать и говорить слова благодарности ветеранам и всем, кто пережил страшные года.

А что говорили 9 мая 1945 года те, кто только что понял, что война закончилась? Что происходило в стране? Узнать об этом вы можете в еженедельном номере "Комсомольской правды"-Мурманск" - в нем вы найдете репринт номера от того памятного дня.

Также в газете вы найдете восстановленные письма солдат, защищавших Кольский полуостров, письма юных северян, написанные о родственниках, прошедших войну.

Свежий номер от 6 мая 2020 года уже в продаже - успейте купить!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как жители Мурманской области могут отметить день Великой Победы, не выходя из дома. Многие торжественные мероприятия из-за коронавируса перешли в онлайн режим (Подробности)

Над Мурманском в День Победы пролетят 17 военных самолетов и вертолетов. Авиатехника будет красоваться в небе на высоте 200 метров (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «75 лет Победы: Год памяти и славы»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Мончегорска поджег Lada Largus по просьбе своей знакомой, которая хотела отомстить бывшему
Ушастая сова, которая живет у спасительницы птиц из Мурманска, мяукает, как кот
День Победы 2020 в Мурманске в период коронавируса: какие выплаты и кому положены к 9 мая
Вышел особенный выпуск "Комсомольской правды"-Мурманск": внутри газеты - репринт от 9 мая 1945 года
День Победы 2020 в Мурманске в период коронавируса: где будут раздавать георгиевские ленточки
В Мурманской области почтили память героев Великой Отечественной войны в Долине Славы
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: как поддержат медработников, которые борются с коронавирусом
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: индекс самоизоляции в Мурманске упал максимально сильно
В Мурманске выросла цена за квадратный метр жилья
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: за сутки в Мурманской области никто не заболел коронавирусом за исключением Белокаменки