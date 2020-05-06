Вышел особенный выпуск "Комсомольской правды"-Мурманск": внутри газеты - репринт от 9 мая 1945 года

6 Май 2020 2020-05-06T17:08:58+03:00

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Никакому коронавирусу и прочим напастям не отнять у нас гордости за подвиг советского народа в Великой Отечественной войне. Пусть Парад пройдет не 9 мая, а чуть позже, мы все равно ждем с трепетом этого дня, все равно будем отмечать и говорить слова благодарности ветеранам и всем, кто пережил страшные года.

А что говорили 9 мая 1945 года те, кто только что понял, что война закончилась? Что происходило в стране? Узнать об этом вы можете в еженедельном номере "Комсомольской правды"-Мурманск" - в нем вы найдете репринт номера от того памятного дня.

Также в газете вы найдете восстановленные письма солдат, защищавших Кольский полуостров, письма юных северян, написанные о родственниках, прошедших войну.

Свежий номер от 6 мая 2020 года уже в продаже - успейте купить!

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ИСТОЧНИК KP.RU