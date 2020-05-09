В Кандалакше и Североморске дома украсят георгиевские ленты

9 Май 2020 2020-05-09T10:35:18+03:00

Пока известны адреса четырех из шести зданий, на которых должен появиться символ Победы

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Несмотря на пандемию коронавируса, 9 мая по-прежнему остается особенной датой для каждого. К Дню Великой Победы уже поручено привести в порядок центральные улицы заполярных городов и поселков и, разумеется, украсить их к празднику.

- Георгиевская лента особо крупных размеров 70 сантиметров на 3 метра украсит шесть домов в Кандалакше и Североморске. В частности в городе на юге области принято решение разместить главный символ Победы на музее и школе №1, в которой в годы войны размещался госпиталь. В Североморске – на здании исторического музея и доме ветеран Великой Отечественной войны Алексея Ивановича Ерошина, которому в феврале исполнилось 100 лет. Надеемся, это поднимает ему праздничное настроение, - отметила вице-губернатор Мурманской области Елена Дягилева.

Место для еще двух больших георгиевских лент в Кандалакше пока не подобрали. В качестве вариантов рассматриваются дома, в которых живут ветераны Великой Отечественной.

- При выборе здания учитывается возможность крепления главного символа Победы и то, как он будет смотреться. Размещать георгиевскую ленту в череде рекламных конструкций не допустимо, - отметила начальник отдела культуры Кандалакшского района Светлана Лунева.

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