Житель Мончегорска поджег Lada Largus по просьбе своей знакомой, которая хотела отомстить бывшему

6 Май 2020 2020-05-06T17:38:27+03:00

Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы. Фото: пресс-служба УМВД России по МО

Однако автомобиль принадлежал не экс-жениху северянки, а его приятелю

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Как известно, месть - это блюдо, которое подают холодным. Но в этом случае оно оказалось довольно горячим, и, к тому же, опрометчивым. Так, в полицию обратился 31-летний житель Мончегорска - его Lada Largus уничтожил огонь.

На месте происшествия, у дома на проспекте Кирова, полицейские установили, что языки пламени значительно повредили автомобиль. Сумма ущерба, по предварительной оценке, составила 275 тысяч рублей. Полицейские сняли следы, предположительно оставленные злоумышленником, опросили владельца машины, а также очевидцев инцидента. И задержали подозреваемого.

- Им оказался 31-летний безработный ранее не судимый мончегорец. Мужчина признался, что совершил поджог по просьбе своей знакомой. Она рассчитывала таким образом отомстить бывшему жениху. По словам женщины, тот решил расстаться с ней, что сильно ее задело, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Однако позже оказалось, что поврежденное авто на самом деле не принадлежит мужчине, которому мстили северяне. Машину ему одолжил приятель, он ездил на ней по доверенности.

На мончегорца завели уголовное дело по части 1 статьи 167 "Умышленное повреждение чужого имущества". Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU