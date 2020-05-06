В Мурманской области почтили память героев Великой Отечественной войны в Долине Славы

6 Май 2020 2020-05-06T16:28:01+03:00

Официальные лица возложили цветы и венки к монументу «Звезда» и памятнику «Скорбящая мать». Фото: правительство МО

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Совсем скоро наступит знаменательный день - 75-летняя годовщина Великой Победы. За долгие и суровые годы Великой Отечественной войны было пролито очень много крови, этот праздник дался непомерно высокой ценой - жизнями миллионов людей.

5 мая власти Мурманской области приехали в Долину Славы, чтобы почтить память героев войны, вспомнить тех, кто отдал свои жизни в битве за Север. Напомним, что все массовые мероприятия, посвященные 9 мая, в Заполярье пришлось отменить из-за коронавируса. Поэтому обычно торжественное и многолюдное событие с митингом, шествием, показательными выступлениями, впервые в истории прошло в ограниченном формате.

- Мы сегодня чтим память героев, которые остановили фашистов на этой священной земле. Не дай Бог нам с вами и последующим поколениям пережить подобное. Мы обязаны хранить память о событиях Великой Отечественной войны, о тех, кто защищал Заполярье, чтобы такого больше никогда не случилось, - подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Глава региона вместе с командующим Северным флотом Александром Моисеевым, председателем Мурманской областной Думы Сергеем Дубовым и другими официальными лицами возложили цветы и венки к монументу «Звезда» и памятнику «Скорбящая мать».

Напомним: при хорошей погоде в небе над Мурманском состоится демонстрационный полёт авиатехники, в котором примут участие 17 вертолетов и самолетов Северного флота.

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