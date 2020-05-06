2020-05-06T13:44:47+03:00
Общество

В Мурманске выросла цена за квадратный метр жилья

В среднем маленький кусочек квартиры стоит около 51,8 тысяч рублей
Наталья ЛОБАНОВА
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Жилье в областном центре подорожало.Жилье в областном центре подорожало.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Цены на квартиры в заполярной столице и так кусаются, а теперь выросли еще больше. Как сообщают аналитики портала «Мир квартир», подешевевшая ипотека в России под 6,5% стала причиной взлета стоимости на квартиры в новостройках. В среднем по стране квадратный метр в апреле подорожал на 1,2%.

- «Квадрат» новостроек подорожал в 53 городах из 70, в 15 подешевел, в двух остался неизменным. В первую очередь, в рост пустились Якутск, Мурманск, Нижний Новгород, Красноярск, Владивосток и Чита. Там прирост составил более 3% за месяц, - сообщается в исследовании.

Стоимость квадратного метра в областном центре составила 51,8 тысячb рублей. Прирост цены за апрель – 3,5%. Теперь в покупку квартиры на севере придется вложиться еще больше.

А в некоторых других российских городах, наоборот, квартиры подешевели. Так, от 1 до 3% упала цена за кусочек жилья в Магнитогорске, Астрахани, Кирове, Смоленске, Нижнем Тагиле, Челябинске, Уфе, Туле и Грозном.

Напомним: Мурманская область - в аутсайдерах по строительству жилья. В регионе сдают менее 0,1 квадратного метра на человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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