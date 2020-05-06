В правительстве Мурманской области показали, как будет выглядеть площадь Пять Углов после реконструкции
Весной прошлого года стало известно, что площадь Пять Углов в Мурманске ждет большое преображение. Тогда руководитель Центра городского развития Мурманской области, а теперь министр градостроительства и благоустройства Ольга Вовк отметила, что вокруг сердца города уже прошли работы и стало красивее, а вот самый центр оказался нетронутым.
Проект реконструкции Пяти Углов. Фото: правительство Мурманской области
Тем не менее, 53 тысячи северян во время единого дня голосования, выбирая, какие проекты благоустройства будут воплощены в первую очередь, выступили именно за Пять Углов. Исправлять несправедливость решили с помощью Сбербанка и архитекторов с мировым именем.
Проект реконструкции Пяти Углов. Фото: правительство Мурманской области
Спустя год в правительстве Мурманской области наконец показали, как главная площадь областного центра будет выглядеть после реконструкции.
- Проект стал результатом совместной работы архитекторов Центра городского развития с региональным Министерством градостроительства и благоустройства и Администрацией города Мурманска. Мы приняли решение о начале поэтапной реализации проекта. В этом году работы затронут общественное пространство перед гостиницей «Азимут» до улицы Воровского, - сообщил губернатор Андрей Чибис. - Сейчас главная задача специалистов — найти решение и закрыть потребность в парковочных местах. Есть развилка с организацией парковки у «Меридиана» или созданием дополнительных мест вокруг самой площади. После детальной проработки решение ляжет в основу второго этапа реализации проекта.
По эскизам будущей реконструкции заметно, что на Пяти Углах станет меньше места для проезда машин - исчезнет часть улицы Воровского, а почти всю территорию между "Арктикой" и "Меридианом" отвели под общественное пространство.
Проект реконструкции Пяти Углов в Мурманске.Видео: правительство Мурманской области
ИСТОЧНИК KP.RU