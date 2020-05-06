2020-05-06T08:32:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 6 мая 2020 года: 2237 зараженных, 317 выздоровевших, 4 умерших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 6 мая 2020 года
Ника СВЕТЛОВА
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Врачи совершают подвиг - все больше северян спасаются с их помощью от коронавируса.Врачи совершают подвиг - все больше северян спасаются с их помощью от коронавируса.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, в Мурманской области 2237 человек с диагнозом "коронавирус", при этом за сутки число пациентов увеличилось только в Белокаменке (+136 человек).

В Мурманске коронавирусом заболел 41 человек. При этом выросло число тех, кто победил COVID-19: 161 человек поправился в больницах, еще 156 - в мобильном госпитале в Белокаменке.

Белокаменка - лидер по числу больных (1937 человек), Апатитах (86) и Кировске (52).

В остальных муниципалитетах ситуация такова: в Печенгском районе - 36 человек, Североморске – 24, Полярном - 21, Мончегорске – 8, Снежногорске - 6, Кольском районе - 13, Оленегорске, Ловозерском районе - по 3, в Полярных Зорях – 5, Кандалакше и Ковдоре – по одному.

Пока коронавирус еще подрывает экономику региона, в правительстве Мурманской области рассказали о мерах поддержки для сферы строительства, транспорта и ресурсоснабжающих компаний. А депутат Госдумы Алексей Веллер перечислил месячную зарплату мурманским врачам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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