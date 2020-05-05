2020-05-05T18:33:42+03:00
Общество

В годовщину трагедии в "Шереметьево" в Мурманской области прошли заупокойные литии

Губернатор Андрей Чибис возложил цветы к памятнику жертвам интервенции
Ника СВЕТЛОВА
Поделиться:
В приходе церкви Святой Елены ее провел митрополит Мурманской и Мончегорской епархии Митрофан. Фото: правительство Мурманской областиВ приходе церкви Святой Елены ее провел митрополит Мурманской и Мончегорской епархии Митрофан. Фото: правительство Мурманской области
Изменить размер текста:

Белый памятник жертвам интервенции, что в сквере на улице Ленинградская в Мурманске, стал местом встречи тех, кто хочет почтить память погибших 5 мая в "Шереметьево". Именно сюда год назад несли северяне алые гвоздики и слушали, плача, гудки судов, которые так оплакивали 26 северян, которые не смогли долететь до дома.

Год назад в "Шереметьево" загорелся самолет, погиб 41 человек. СКР предъявил обвинение командиру "Суперджета" Денису Евдокимову. Сам он с ним не согласен.

Сегодня, 5 мая, губернатор Мурманской области Андрей Чибис пришел к памятнику с цветами, чтобы почтить память погибших.

Андрей Чибис возложил цветы к памятнику жертвам интервенции. Фото: правительство Мурманской области

Андрей Чибис возложил цветы к памятнику жертвам интервенции. Фото: правительство Мурманской области

- Во всех храмах региона состоялись заупокойные литии по усопшим. В приходе церкви Святой Елены ее провел митрополит Мурманской и Мончегорской епархии Митрофан. В службе принял участие губернатор Андрей Чибис, - сообщили в правительстве региона.

Слова скорби выразил и депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер:

- Трагедия коснулась каждого из нас. И все в тот день задавались вопросами: «А были ли там мои? А мои знакомые? А знакомые знакомых?» Мои знакомые и бывшие сослуживцы на этом рейсе были. У нас большая, и вместе с тем очень маленькая область. Мы почти все друг друга знаем. И каждый из нас воспринял эту трагедию как свою личную беду, как гибель своих друзей, знакомых, родных. Каждый из нас в душе до сих пор переживает эту трагедию. Но общая боль сплотила нас еще больше. Мы помним. Мы будем помнить. Мы никого не забыли - ни друзей, ни знакомых, ни родных. Память будет жить!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Завершено расследование по уголовному делу в отношении командира сгоревшего в "Шереметьево" самолета Москва - Мурманск. Денису Евдокимову грозит до семи лет лишения свободы [видео] (Подробности)

После трагедии в "Шереметьево" авиакомпании попросили не разлучать родителей и детей в салоне самолета. Омбудсмен по правам ребенка Мурманской области выдвинул соответствующее предложение (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В годовщину трагедии в "Шереметьево" в Мурманской области прошли заупокойные литии
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: депутат Госдумы Алексей Веллер перечислил месячную зарплату мурманским врачам
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: как в Мурманской области поддержат транспорт, строительство и ресурсоснабжающие организации
В Мурманске нашли 64-летнего мужчину, а теперь ищут его родственников
Мурманский океанариум может стать муниципальной собственностью
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Мурманская область вошла в топ-5 регионов по приросту заболевших коронавирусом
В Мурманске двое мужчин выпивали на улице и возмутились, когда их остановили за нарушение самоизоляции
Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 4 мая 2020 года: 1694 зараженных, 122 выздоровевших, 4 умерших
В Мурманскую область пришел круизный лайнер "Принцесса Анастасия"
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Мурманская область вошла в пятерку по числу заболевших коронавирусом за сутки
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: индекс самоизоляции в Мурманске на 3 мая 2020 года составил 4,1 балла
В Мурманске из горящей девятиэтажки спасли собаку
Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Мурманске: салоны красоты в Апатитах и Кировске не откроются раньше 12 мая