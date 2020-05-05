В годовщину трагедии в "Шереметьево" в Мурманской области прошли заупокойные литии

5 Май 2020 2020-05-05T18:33:42+03:00

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Белый памятник жертвам интервенции, что в сквере на улице Ленинградская в Мурманске, стал местом встречи тех, кто хочет почтить память погибших 5 мая в "Шереметьево". Именно сюда год назад несли северяне алые гвоздики и слушали, плача, гудки судов, которые так оплакивали 26 северян, которые не смогли долететь до дома.

Год назад в "Шереметьево" загорелся самолет, погиб 41 человек. СКР предъявил обвинение командиру "Суперджета" Денису Евдокимову. Сам он с ним не согласен.

Сегодня, 5 мая, губернатор Мурманской области Андрей Чибис пришел к памятнику с цветами, чтобы почтить память погибших.

Андрей Чибис возложил цветы к памятнику жертвам интервенции. Фото: правительство Мурманской области

- Во всех храмах региона состоялись заупокойные литии по усопшим. В приходе церкви Святой Елены ее провел митрополит Мурманской и Мончегорской епархии Митрофан. В службе принял участие губернатор Андрей Чибис, - сообщили в правительстве региона.

Слова скорби выразил и депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер:

- Трагедия коснулась каждого из нас. И все в тот день задавались вопросами: «А были ли там мои? А мои знакомые? А знакомые знакомых?» Мои знакомые и бывшие сослуживцы на этом рейсе были. У нас большая, и вместе с тем очень маленькая область. Мы почти все друг друга знаем. И каждый из нас воспринял эту трагедию как свою личную беду, как гибель своих друзей, знакомых, родных. Каждый из нас в душе до сих пор переживает эту трагедию. Но общая боль сплотила нас еще больше. Мы помним. Мы будем помнить. Мы никого не забыли - ни друзей, ни знакомых, ни родных. Память будет жить!

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