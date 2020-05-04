В Мурманске нашли 64-летнего мужчину, а теперь ищут его родственников

4 Май 2020 2020-05-04T16:57:02+03:00

Может, вы видели этого мужчину или знаете его родных? Фото: vk.com/la_murmansk

Родные пенсионера могут жить в Санкт-Петербурге или Орле

Изменить размер текста: A A

Иногда работа поисково-спасательных отрядов не заканчивается, когда обнаружен человек. И в Мурманске произошла такая история.

Волонтеры "Лизы Алерт" сообщили, что 1 мая в районе проезда Ледокольный в Мурманске нашли 64-летнего мужчину. Удалось узнать, что зовут его Иванов Владимир Георгиевич.

- Возможно, есть родственники в Санкт-Петербурге или Орле. Нужна помощь в распространении информации, - сообщили в "Лиза Алерт".

Северян и жителей других регионов просят внимательно посмотреть на фотографию мужчины, вдруг вы видели его?

Всех, кто может помочь с поисками родных, просят позвонить по телефонам кураторов Татьяна - 89254772886, Дмитрий - 89523588575.

Напомним, в Мурманской области уже полгода ищут двух рыбаков, пропавших без вести. Один мужчина поехал на озеро Верхнее Полисарское, а другой - на озеро Ориярви.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске ищут автор портрета сотрудника пожарной охраны почти 80-летней давности. Неизвестный художник изобразил на рисунке Василия Долматова, старшего инструктора партийной и политической работы ГУПО НКВД по Мурманской области (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU