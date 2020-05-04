В Мурманске нашли 64-летнего мужчину, а теперь ищут его родственников
Иногда работа поисково-спасательных отрядов не заканчивается, когда обнаружен человек. И в Мурманске произошла такая история.
Волонтеры "Лизы Алерт" сообщили, что 1 мая в районе проезда Ледокольный в Мурманске нашли 64-летнего мужчину. Удалось узнать, что зовут его Иванов Владимир Георгиевич.
- Возможно, есть родственники в Санкт-Петербурге или Орле. Нужна помощь в распространении информации, - сообщили в "Лиза Алерт".
Северян и жителей других регионов просят внимательно посмотреть на фотографию мужчины, вдруг вы видели его?
Всех, кто может помочь с поисками родных, просят позвонить по телефонам кураторов Татьяна - 89254772886, Дмитрий - 89523588575.
Напомним, в Мурманской области уже полгода ищут двух рыбаков, пропавших без вести. Один мужчина поехал на озеро Верхнее Полисарское, а другой - на озеро Ориярви.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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