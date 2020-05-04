2020-05-04T16:57:02+03:00
Общество

В Мурманске нашли 64-летнего мужчину, а теперь ищут его родственников

Родные пенсионера могут жить в Санкт-Петербурге или Орле
Ника СВЕТЛОВА
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Может, вы видели этого мужчину или знаете его родных? Фото: vk.com/la_murmanskМожет, вы видели этого мужчину или знаете его родных? Фото: vk.com/la_murmansk
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Иногда работа поисково-спасательных отрядов не заканчивается, когда обнаружен человек. И в Мурманске произошла такая история.

Волонтеры "Лизы Алерт" сообщили, что 1 мая в районе проезда Ледокольный в Мурманске нашли 64-летнего мужчину. Удалось узнать, что зовут его Иванов Владимир Георгиевич.

- Возможно, есть родственники в Санкт-Петербурге или Орле. Нужна помощь в распространении информации, - сообщили в "Лиза Алерт".

Северян и жителей других регионов просят внимательно посмотреть на фотографию мужчины, вдруг вы видели его?

Всех, кто может помочь с поисками родных, просят позвонить по телефонам кураторов Татьяна - 89254772886, Дмитрий - 89523588575.

Напомним, в Мурманской области уже полгода ищут двух рыбаков, пропавших без вести. Один мужчина поехал на озеро Верхнее Полисарское, а другой - на озеро Ориярви.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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