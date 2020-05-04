Двое мужчин из Мурманска выпивали на улице и возмутились, что их остановили за нарушение самоизоляции

4 Май 2020 2020-05-04T08:59:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В информационном поле Мурманской области распространился видеоролик, сделанный жителем Мурманска, которого остановили сотрудники полиции возле одного из гипермаркетов в центре города.

- Автор пишет, что штраф ему не выписали и отпустили, а задержали, потому что не было письменного разрешения на прогулку, - сообщают "Хибины.com".

Однако по видео не понятно, что увозят автора ролика и его приятеля именно за то, что вышел из дома без бумаги. В полиции прокомментировали ситуацию, и выяснилось, что за мужчинами был другой грешок.

2 мая сотрудники полиции во время патрулирования заметили двух мужчин, которые на улице выпивали. Один из них оказался еще и без документов. Поэтому их и увезли в отделение для установления личностей.

- В отношении местных жителей составлено 3 протокола об административных правонарушениях: два протокола по статье 20.6.1 КоАп РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», санкция которой предусматривает наказание в виде предупреждения или наложения административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей и один протокол по статье 20.20 КоАП РФ «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах». Санкция статьи 20.20 КоАп РФ предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В ближайшее время суд решит, сколько заплатят мурманчане за желание выпить на свежем воздухе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рейд по нарушителям самоизоляции в Мурманске: «На улице стало гораздо спокойнее». «Комсомолка» разбиралась, как сотрудники полиции патрулируют улицы в условиях коронавируса (Подробности)

На выезде из Мурманска задержали браконьера с тонной варено-мороженого краба. А в Ура-Губе обнаружили подпольный цех с ракообразными на 6 миллионов рублей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU