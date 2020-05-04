2020-05-04T08:59:53+03:00
Общество

Двое мужчин из Мурманска выпивали на улице и возмутились, что их остановили за нарушение самоизоляции

В УМВД по Мурманской области прокомментировали задержание мурманчан
Ника СВЕТЛОВА
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В УМВД по Мурманской области объяснили задержание двух жителей Мурманска.В УМВД по Мурманской области объяснили задержание двух жителей Мурманска.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В информационном поле Мурманской области распространился видеоролик, сделанный жителем Мурманска, которого остановили сотрудники полиции возле одного из гипермаркетов в центре города.

- Автор пишет, что штраф ему не выписали и отпустили, а задержали, потому что не было письменного разрешения на прогулку, - сообщают "Хибины.com".

Однако по видео не понятно, что увозят автора ролика и его приятеля именно за то, что вышел из дома без бумаги. В полиции прокомментировали ситуацию, и выяснилось, что за мужчинами был другой грешок.

2 мая сотрудники полиции во время патрулирования заметили двух мужчин, которые на улице выпивали. Один из них оказался еще и без документов. Поэтому их и увезли в отделение для установления личностей.

- В отношении местных жителей составлено 3 протокола об административных правонарушениях: два протокола по статье 20.6.1 КоАп РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», санкция которой предусматривает наказание в виде предупреждения или наложения административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей и один протокол по статье 20.20 КоАП РФ «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах». Санкция статьи 20.20 КоАп РФ предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В ближайшее время суд решит, сколько заплатят мурманчане за желание выпить на свежем воздухе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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