Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 4 мая 2020 года: 1694 зараженных, 122 выздоровевших, 4 умерших

4 Май 2020 2020-05-04T01:59:15+03:00

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 4 мая 2020 года

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Ситуация в Мурманской области с каждым днем становится все напряженнее и напряженнее. По последним данным оперативного штаба при региональном правительстве, в Заполярье новую коронавирусную инфекцию подхватили 1694 человека. Врачи смогли поставить на ноги 122 пациента, четверо погибли.

Крайне сомнительно, что Мурманская область, вместе взятая, сможет догнать в этой сомнительной гонке по числу заболевших коронавирусом главный свой очаг. В Белокаменке число зараженных COVID-19 достигло 1429. В Апатитско-Кировской агломерации подтверждено уже 129 случаев новой опасной инфекции. В Мурманске заразу подхватило 38 человек, Печенгском районе – 32, Североморске – 23, Полярном и Мончегорске – по 7, Снежногорске - 6, Кольском районе - 12, Оленегорске, Ловозерском районе и Полярных Зорях – по 3, Кандалакше и Ковдоре – по одному.

Под наблюдением врачей остаются 1568 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирус».

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