2020-05-03T10:35:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 3 мая 2020 года: 1694 зараженных, 122 выздоровевших и 4 человека умерли

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 3 мая 2020 года
Елена МОЛОДЦОВА
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Коронавирус прочно вошел в жизнь северян.Коронавирус прочно вошел в жизнь северян.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Кажется, коронавирус не намерен отступать с территории Кольского полуострова. Согласно последней информации оперативного штаба Мурманской области, в Заполярье инфицировано 1694 человека, 122 выздоровели и выписаны из больницы, но четверо не смогли победить COVID-19, несмотря на все усилия врачей.

В Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке коронавирус подтвердили у 1429 рабочих. В Апатитско-Кировской агломерации заражено 129 человек. В Мурманске вирус подхватили 38 горожан, Печенгском районе – 32, Североморске -23, Полярном и Мончегорске - по 7, Снежногорске - 6, в Кольском районе - 12, Оленегорске, Ловозерском районе и Полярных Зорях – по 3, Кандалакше и Ковдоре – по одному.

Под наблюдением медиков остается 1568 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирус». Еще 357 человек с ОРВИ проходят лечение в стационарах по эпидпоказаниям, на обсервации – 1141, 33 – с нее сняты. На самоизоляции остаются 983 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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