Ситуация с коронавирусом в Мурманске: какие документы нужно предоставить жителям Мурманска, чтобы поехать в отпуск на автомобиле

2 Май 2020 2020-05-02T18:12:26+03:00

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Несмотря на коронавирус, отправиться в отпуск мурманчане вполне себе могут, в отличие от жителей Апатитов и Кировска, где находится второй очаг по заболеваемости коронавирусом после Белокаменки. Однако если поездка запланирована на автомобиле, то просто так всех подряд не выпустят - северяне должны согласовать выезд за пределы Мурманской области. Это касается тех, кто не работает.

- Неработающим жителям Мурманска необходимо обратиться в управление городского округа по месту жительства с заявлением, приложив копии документов, подтверждающих личность, а также его место проживания. Работа в округах организована и в выходные дни, - отметил на личной странице в соцсетях глава заполярной столицы Андрей Сысоев.

Заявления направляются дистанционно, по электронной почте:

в Ленинском округе –lenadm2020@mail.ru. Телефон: 43-33-64;

в Росляково - KucheryavyiRV@citymurmansk.ru;

в Октябрьском округе – octadm@bk.ru. Телефон: 45-58-89;

в Первомайском округе – pervomadm@citymurmansk.ru. Телефон: 53-94-05;

на Абрам-Мысе – UroshlevVM@citymurmansk.ru.

К слову, тем, кто работает, нужно брать с собой в дорогу приказ об отпуске или отпускное удостоверение.

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