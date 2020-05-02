Ситуация с коронавирусом в Мурманске: какие документы нужно предоставить жителям Мурманска, чтобы поехать в отпуск на автомобиле
Несмотря на коронавирус, отправиться в отпуск мурманчане вполне себе могут, в отличие от жителей Апатитов и Кировска, где находится второй очаг по заболеваемости коронавирусом после Белокаменки. Однако если поездка запланирована на автомобиле, то просто так всех подряд не выпустят - северяне должны согласовать выезд за пределы Мурманской области. Это касается тех, кто не работает.
- Неработающим жителям Мурманска необходимо обратиться в управление городского округа по месту жительства с заявлением, приложив копии документов, подтверждающих личность, а также его место проживания. Работа в округах организована и в выходные дни, - отметил на личной странице в соцсетях глава заполярной столицы Андрей Сысоев.
Заявления направляются дистанционно, по электронной почте:
в Ленинском округе –lenadm2020@mail.ru. Телефон: 43-33-64;
в Росляково - KucheryavyiRV@citymurmansk.ru;
в Октябрьском округе – octadm@bk.ru. Телефон: 45-58-89;
в Первомайском округе – pervomadm@citymurmansk.ru. Телефон: 53-94-05;
на Абрам-Мысе – UroshlevVM@citymurmansk.ru.
К слову, тем, кто работает, нужно брать с собой в дорогу приказ об отпуске или отпускное удостоверение.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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