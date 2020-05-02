2020-05-02T13:37:02+03:00
Происшествия

Северянин из Мурманской области украл телевизор у жительницы Твери

Безработного грабителя может ждать до пяти лет лишения свободы
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Похищенную технику мужчина успел продать.Похищенную технику мужчина успел продать.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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39-летний житель Мурманской области вместо того, чтобы подыскать себе работу, решил разбавить досуг грабежом. Северянина задержали в Твери, когда он украл телевизор из квартиры 38-летней местной жительницы.

- Женщина, обнаружив пропажу, обратилась в полицию. Она рассказала, что незнакомец проник в квартиру, пока дверь была незаперта, после чего похитил технику и скрылся. Общий ущерб составил около 12 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители опросили соседей и возможных очевидцев произошедшего, сняли следы и улики.

После оперативного розыска стражи порядка нашли и задержали подозреваемого грабителя. Им оказался безработный, ранее судимый житель Мурманской области. Похищенное имущество он успел продать.

На злоумышленника завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Ему светит до пяти лет лишения свободы. Сейчас полицейские проверяют, не успел ли мужчина натворить аналогичных преступлений в Тверской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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