Улицы Мурманска украсят более 300 конструкций ко Дню Победы

2 Май 2020 2020-05-02T12:48:01+03:00

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Все ближе и ближе становится знаменательный день - 75-летняя годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Это событие без внимания не оставили "Мурманские городские парки и скверы". Учреждение культуры принарядит заполярную столицу к празднику - на улицах, площадях и скверах Мурманска появится к 9 мая больше 300 тематических конструкций.

- У мемориального комплекса "Защитникам Советского Заполярья" установят 22 консоли «Звезда Героя», топиарную композицию «Каска», объемно-пространственную композицию «Книга», а также три стелы. Набережную Семеновского озера украсят арка «Звезда», баннеры и флажные конструкции. В сквере у Театра Северного Флота появится знаковая фигура «Голубь мира» и стела высотой шесть метров, - сообщили в МАУК "Мурманские городские парки и скверы".

И это далеко не все! Так, по улице Александрова расположат 6 световых консолей «Ордена» и топиарную фигуру «Звезда с гвоздикой». А на проспекте Героев-североморцев северян будут радовать ландшафтные часы, топиарная композиция «Звезда победы» и «Памятная дата с тюльпанами». На улице Папанина установят стелу «75 лет Победы», а в сквере по проспекту Ленина появится арка «Поздравляю с Днем Победы».

Проспект Ленина пересекут 24 флажные растяжки с консолями «Каравелла». В центре города соорудят две грандиозные объемные тематические конструкции, а в сквере "Пять Углов" появится стела «Триколор» высотой в 4,5 метра.

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