2020-05-02T11:58:23+03:00
Происшествия

В Ковдоре в жилом доме загорелась квартира, которую тушили десять пожарных

Причины возгорания сейчас устанавливаются
Наталья ЛОБАНОВА
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Квартира оказалась полностью закопчена. Фото: ГУ МЧС России по МОКвартира оказалась полностью закопчена. Фото: ГУ МЧС России по МО
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Жильцов одного из домов в Ковдоре ранним утром в выходной день ожидал совсем не завтрак в постели или крепкий сон, а пренеприятный сюрприз - самый настоящий пожар! Почему языки пламени объяли квартиру - еще предстоит выяснить.

- Второго мая в 7.24 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в квартире по адресу: улица Комсомольская, дом 20к3. На место происшествия выехали два пожарно-спасательных подразделения Мурманской области, которые потушили пожар. Обгорело домашнее имущество и мебель северян, квартиру закоптило по всей площади. На месте работали 10 человек личного состава и 4 единицы техники. Причины случившегося устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

Напомним: в апреле в Мурманске из горящей квартиры спасли двух человек. Еще 17 пожарные эвакуировали из задымленного подъезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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