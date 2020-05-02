В Ковдоре в жилом доме загорелась квартира, которую тушили десять пожарных
Жильцов одного из домов в Ковдоре ранним утром в выходной день ожидал совсем не завтрак в постели или крепкий сон, а пренеприятный сюрприз - самый настоящий пожар! Почему языки пламени объяли квартиру - еще предстоит выяснить.
- Второго мая в 7.24 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в квартире по адресу: улица Комсомольская, дом 20к3. На место происшествия выехали два пожарно-спасательных подразделения Мурманской области, которые потушили пожар. Обгорело домашнее имущество и мебель северян, квартиру закоптило по всей площади. На месте работали 10 человек личного состава и 4 единицы техники. Причины случившегося устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.
Напомним: в апреле в Мурманске из горящей квартиры спасли двух человек. Еще 17 пожарные эвакуировали из задымленного подъезда.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Оленегорске на промплощадке загорелся электровоз. Пожар удалось быстро потушить (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU