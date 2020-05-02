2020-05-02T00:18:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманске, последние новости на 2 мая 2020 года: 1456 зараженных, 116 выздоровевших и 4 человека умерли

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 2 мая 2020 года
Елена МОЛОДЦОВА
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Коронавирус укрепляет свои позиции в Заполярье.Коронавирус укрепляет свои позиции в Заполярье.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Что ж, спустя месяц коронавиурс продолжает уверенно шагать по Кольскому полуострову. За последние сутки он, кончено, не взял новые заполярные рубежи, но зато укрепил свои позиции на прежних.

По последним данным оперативного штаба Мурманской области, в регионе заболело новой коронавирусной инфекцией 1456 человек. По информации министерства здравоохранения Мурманской области, 393 пациента госпитализированы, 25 из которых в тяжелом состоянии. Зато 116 подхвативших COVID-19 врачи смогли поставить на ноги, а четверых, увы, так и не смогли.

Картина эпидемии в Заполярье в целом не изменилась. В Белокаменке коронавирус подтвердили у 1210 рабочих. В Апатитах и Кировске заражено 127 человек, Мурманске – 35, Печенгском районе – 32, Североморске – 16, Полярном и Кольском районе – 7, Снежногорске – 6, Мончегорске – 5, Оленегорске, Ловозерском районе и Полярных Зорях – 3, Кандалакше и Ковдоре – по одному.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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