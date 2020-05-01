Андрей Чибис о ситуации с коронавирусом в Мурманске: «Готовимся к затяжным временам и ухудшению ситуации»

1 Май 2020 2020-05-01T21:30:51+03:00

Андрей Чибис отметил, что до конца эпидемии еще далеко. Фото: Правительство Мурманской области

Изменить размер текста: A A

Что и говорить, северяне порядком устали и от режима «сидим дома», и от бесконечного потока информации о ситуации с этой опасной инфекцией. Тем не менее губернатор Мурманской области Андрей Чибис просит набраться терпения и продолжать соблюдать ограничительные меры.

- Расслабляться нельзя! По-прежнему необходимо покидать свои квартиры только в исключительных случаях и носить средства индивидуальной защиты, - обратился к северянам глава региона. – Мы готовимся к затяжным временам и ухудшению ситуации. Пройдет достаточное количество времени, прежде чем количество заболевших коронавирусом перестанет расти. Еженедельный рост вместе с Белокаменкой составляет 15%. Это достаточно высокий темп.

Как эпидемия будет нарастать - постепенно или даст резкий скачок, зависит от дисциплинированности жителей Заполярья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: можно ли в Мурманске пройти платный тест на коронавирус. Мы узнали, где можно проверить себя на наличие опасной инфекции (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: На стройплощадке в Белокаменке умерла женщина, у которой тест на коронавирус дважды показал отрицательный результат. Причину смерти установит судмедэкспертиза (Подробности)

Министр здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «В больницах 393 пациента с COVID, пятеро из них в тяжелом состоянии». Дмитрий Панычев рассказал о самочувствии пациентов, у которых подтвердился диагноз COVID-19 (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU