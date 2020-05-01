2020-05-01T21:30:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Андрей Чибис о ситуации с коронавирусом в Мурманске: «Готовимся к затяжным временам и ухудшению ситуации»

Губернатор Мурманской области подчеркнул, что расслабляться нельзя
Елена МОЛОДЦОВА
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Андрей Чибис отметил, что до конца эпидемии еще далеко. Фото: Правительство Мурманской областиАндрей Чибис отметил, что до конца эпидемии еще далеко. Фото: Правительство Мурманской области
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Что и говорить, северяне порядком устали и от режима «сидим дома», и от бесконечного потока информации о ситуации с этой опасной инфекцией. Тем не менее губернатор Мурманской области Андрей Чибис просит набраться терпения и продолжать соблюдать ограничительные меры.

- Расслабляться нельзя! По-прежнему необходимо покидать свои квартиры только в исключительных случаях и носить средства индивидуальной защиты, - обратился к северянам глава региона. – Мы готовимся к затяжным временам и ухудшению ситуации. Пройдет достаточное количество времени, прежде чем количество заболевших коронавирусом перестанет расти. Еженедельный рост вместе с Белокаменкой составляет 15%. Это достаточно высокий темп.

Как эпидемия будет нарастать - постепенно или даст резкий скачок, зависит от дисциплинированности жителей Заполярья.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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