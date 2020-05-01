Статистика коронавируса в Мурманске: Мурманская область на 7 месте по количеству проведенных исследований на коронавирус

1 Май 2020 2020-05-01T17:14:57+03:00

С начала эпидемии в регионе проверили уже больше 33 тысяч человек

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Надо отдать должное, еще пару недель назад проведенные исследования на коронавирус в Заполярье считались лишь предварительными, а подтвердить или опровергнуть их могла лишь лаборатория в Новосибирске. Теперь мурманские лаборатории делают больше 1200 тестов в сутки, которые не требуют подтверждения в федеральной исследовательском центре.

- На территории Мурманской области тестирование прошли более 33 тысяч человек, и доля выявляемости – 4 %. Это говорит о том, что возбудитель есть среди нас, - отметила глава регионального Роспотребнадзора Лена Лукичева. – В целом Мурманская область по количеству проведенных исследований на 100 тысяч человек населения. Если в Санкт-Петербурге этот показатель равен 4086,то у нас он 4055. Это говорит, что мы смогли правильно и качественно организовать эту работу и в том числе благодаря ей сдерживаем распространение инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU