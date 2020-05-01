Коронавирус в Мурманске, последние новости на 1 мая 2020 года: 1313 зараженных, 113 выздоровевших и 4 человека умерли

1 Май 2020 2020-05-01T00:49:59+03:00

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 1 мая 2020 года

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Коронавирус, несмотря на весну, продолжает шагать по Кольскому полуострову, продолжая поражать все больше людей. Согласно последней сводке оперативного штаба при правительстве Мурманской области, в регионе COVID-19 заражено уже 1313 человек. Медики спасли жизнь 113 пациентам и четырех, к сожалению, потеряли.

Несмотря на 86 новых случаев, картина в целом не изменилась. На масштабной стройке в Белокаменке коронавирус подтвердили уже 1079 рабочих. В Апатитско-Кировской агломерации заболело 122 человек, Мурманске – 34 местных, Печенгском районе – 32, Североморске – 13, Полярном – 7, Снежногорске, Кольском районе и Мончегорске – 5, Оленегорске, Ловозерском районе и Полярных Зорях – 3, Кандалакше и Ковдоре – по одному.

В больницах остаются 1196 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирус». Еще 309 человек с ОРВИ находятся под наблюдением медиков по эпидпоказаниям. На обсервации – 1141 граждан, 33 – с нее сняты. На самоизоляции остаются 983 человек.

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