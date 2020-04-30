2020-04-30T17:46:03+03:00
75 лет Великой Победы

В Мурманской области проходит онлайн акция «Георгиевская ленточка»

Северянам предлагается записать короткое видео об этом символе и выложить его в соцсети
Наталья ЛОБАНОВА
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Жителей Заполярья призывают не забывать о героях войны.Жителей Заполярья призывают не забывать о героях войны.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Несмотря на то, что из-за пандемии коронавируса торжественные мероприятия,посвященные 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне пришлось перенести, эту важную дату никто не отменит. Проявить свою заботу, благодарность и уважение к ветеранам, можно и не выходя из дома. Так, жителей Мурманской области приглашают поучаствовать в акции «Георгиевская ленточка», которая пройдет онлайн.

- Для того, чтобы присоединиться к онлайн акции, достаточно записать короткое видео и выложить его в социальные сети с хештегами #мурманскпомнит75 и #волонтерыпобеды51. Рассказывайте в ролике о правилах ношения ленты, показывайте мастер-классы по изготовлению «брошей», читайте стихи о Великой Отечественной войне, делитесь героической историей своей семьи. Давайте вместе помнить героев! - сообщили в мурманском региональном отделении Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".

Таким образом северян призывают отдать дань памяти героям, подарившим нам мирное небо над головой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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