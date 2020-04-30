В Мурманске осенью начнут снимать сериал об эпидемии, охватившей весь мир

30 Апр 2020 2020-04-30T17:33:23+03:00

Фильм будут снимать в начале осени, если пандемия не изменит планы. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

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Мурманская область – сладкое место для киношников. Так, из самого последнего, в заполярной столице снимали сериал «Иван» с Кристиной Асмус в главной роли, в Оленегорске - фильм «Купе №6», а в Териберке – кино про Кольскую сверхглубокую. И даже сейчас наш регион в покое не оставляют.

В начале сентября федеральная кинокомпания «Look Film» собирается проводить съемки нового сериала в Мурманске. Режиссером пока еще безымянного проекта стал известный российский режиссер Александр Прошкин. Интересно, что сюжет будет завязан на эпидемии, которая охватила весь мир. Вдохновлялись ли авторы коронавирусом – вопрос хороший.

- Люди сначала умирают от неизвестного вируса, а затем инфекция мутирует и люди впадают в спячку. Они живы, но проснуться не могут. Везде начинается хаос, - рассказывает на личной странице в соцсетях председатель союза кинематографистов Республики Бурятия Артем Бурлов.

Сейчас кинодеятели подыскивают мальчика-подростка азиатского типа внешности на одну из основных ролей в сериале. У его персонажа погибла семья и ему приходится одному выживать в новом мире. Для участия в кастинге необходимо записать видео-визитку. За более подробной информацией можно обратиться к Артему Бурлову по телефону: 8 902-168-77-87.

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