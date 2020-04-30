Житель Мурманска сжег Lada, которая обрызгала его из лужи

30 Апр 2020 2020-04-30T12:49:30+03:00

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Жажда мести бывает очень сильна, но обычно она ни к чему хорошему не приводит. Так произошло и на этот раз, когда 45-летний мурманчанин, проснувшись посреди ночи от шума и взглянув в окно, обнаружил что его припаркованная во дворе на улице Сафонова Lada горит ясным пламенем. Мужчине пришлось обратится в полицию.

Стражи порядка выехали на место происшествия, где стало ясно, что автомобиль выгорел весь. Общий ущерб составил 140 тысяч рублей. Также огонь задел две другие машины, стоящие рядом с пострадавшим авто. В итоге выяснилось, что причиной пожара стал поджог.

- После оперативного розыска полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний безработный мурманчанин, ранее неоднократно судимый, в том числе и за поджог. Он рассказал, что когда гулял с подругой, проезжавшая мимо машина обрызгала их из лужи. Северянин запомнил марку и номер авто, а через несколько дней заметил автомобиль во дворе одного из домов. Злоумышленник решил отомстить: взял из гаража своей машины бутылку с горючей смесью и поджег Lada, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

На мстительного мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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