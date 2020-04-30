Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 30 апреля 2020 года: 1227 заболевших, 98 выздоровевших и 4 человека умерло

30 Апр 2020 2020-04-30T01:55:44+03:00

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 30 апреля 2020 года

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Следом за Мурманской областью психологическую планку в тысячу заболевших коронавирусом преодолел и ее главный очаг эпидемии – Белокаменка.

По последним данным оперативного штаба Мурманской области, в Заполярье заражено новой опасной инфекцией 1227 человек. Врачи смогли поставить на ноги 98 из них, в битве за жизнь четырех, к сожалению, проиграли.

Эпидемия, увы, не утихает. Белокаменка уверенно взяла рекорд – там инфицированы уже 1002 рабочих (+80 за сутки). В Апатитах и Кировске заражено 119 человек (+5 за сутки). Прибавляют в статистике и все остальные муниципалитеты, за исключением разве что Снежногорска – 5 заболевших, Оленегорска – три и Кандалакши и Ковдора – по одному. Остальные выросли: в Мурманске – 33 (+3 за сутки), Печенгском районе – 28 (+5 за сутки), Североморске – 12 (+2 за сутки), Полярном – 7 (+1 за сутки), Кольском районе – 5 (+1 за сутки), Мончегорске – 5 (+2 за сутки), Полярных Зорях и Ловозерском районе – по три (+1 за сутки).

Под наблюдением врачей остаются 1125 пациентов, у которых подтвердился коронавирус. Еще 309 человек госпитализированы с ОРВИ по эпидпоказаниям. На обсервации – 1114 граждан, 110 – с нее сняты. На самоизоляции остаются 939 человек.

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